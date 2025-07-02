О чем говорили Путин и Макрон: раскрыта тема переговоров

Позднее на телефонный разговор Путина и Макрона в беседе с ТАСС отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Тогда он отметил, что инициатива Франции возобновить контакт с Россией после длительного перерыва может объясняться опасениями Макрона оказаться в международной изоляции.