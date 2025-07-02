О чем говорили Путин и Макрон: раскрыта тема переговоров

После трехлетнего перерыва возобновились контакты на высшем уровне: двухчасовой разговор российского и французского лидеров — Владимира Путина и Эммануэля Макрона — был посвящен ключевым международным проблемам, включая эскалацию на Ближнем Востоке и поиск дипломатических решений по Украине.
После диалога с Путиным Макрон оперативно вышел на связь с киевским главарем Владимиром Зеленским, о чем информировало «РБК-Украина». Французский президент проинформировал Зеленского о деталях своей беседы с Путиным.
Французский президент выразил намерение поддерживать диалог с российским лидером, одновременно призывая к немедленному прекращению огня на Украине. В ответ Путин подчеркнул, что устойчивое урегулирование требует устранения глубинных причин кризиса, возникшего в результате западной политики.
«Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств», — написала пресс-служба Кремля после переговоров глав государств.
Согласно заявлению Кремля, состоявшиеся во вторник переговоры Путина и Макрона отличались предметным характером. В повестке были: украинский кризис, ирано-израильское противостояние и американские авиаудары по ядерной инфраструктуре Ирана.
Позднее на телефонный разговор Путина и Макрона в беседе с ТАСС отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Тогда он отметил, что инициатива Франции возобновить контакт с Россией после длительного перерыва может объясняться опасениями Макрона оказаться в международной изоляции.
«Я думаю, что на последнем саммите НАТО он осознал, что становится все более изолированным в своей ястребиной позиции. Поэтому, возможно, он чувствует, что следует возобновить диалог», — сказал Филиппо.
Напомним, что последний раз главы России и Франции общались по телефону в сентябре 2022 года. Ранее, в марте, французский лидер допускал возможность нового диалога с российским президентом при условии согласования с украинскими властями и европейскими союзниками.
Подробнее о телефонный переговорах Путина и Макрона — читайте в материале KP.RU.