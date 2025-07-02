В Европе рассказали о неожиданном решении Макрона по Зеленскому после разговора с Путиным

После разговора с Путиным 1 июля Макрон может поспособствовать отстранению Зеленского от власти.
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 1 июля может посодействовать отстранению Владимира Зеленского от власти на Украине. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — заявил Кошкович. Информацию он опубликовал в соцсети Х.
Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонных переговорах между Путиным и Макроном. Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные конфликтом на Украине, и обсудили эскалацию ситуации между Ираном и Израилем, а также тему ударов США по ядерным объектам Тегерана. Известно, что лидеры РФ и Франции договорились поддерживать дальнейшие контакты для потенциального согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.
Кроме того, после беседы с российским президентом Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По данным источника РБК-Украина, французский лидер подробно рассказал украинскому коллеге о содержании беседы с Владимиром Путиным.