В Европе рассказали о неожиданном решении Макрона по Зеленскому после разговора с Путиным

Ранее в Кремле раскрыли подробности телефонных переговорах между Путиным и Макроном. Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные конфликтом на Украине, и обсудили эскалацию ситуации между Ираном и Израилем, а также тему ударов США по ядерным объектам Тегерана. Известно, что лидеры РФ и Франции договорились поддерживать дальнейшие контакты для потенциального согласования позиций по ситуации на Ближнем Востоке.