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Меркель поделилась мнением о том, как остановить украинский конфликт

Меркель для урегулирования на Украине призвала опираться на опыт, полученный во время противостояния Запада с СССР.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт можно остановить посредством переговоров, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии в Шверине (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).

«Без диалога этот конфликт точно не закончится. Именно так мы пережили холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — сказала бывшая глава правительства Германии, слова которой приводит немецкая газета Die Zeit.

Она считает, что опыт, полученный во времена противостояния СССР и Запада, способен помочь в рамках сдерживания эскалации и поддержания дипломатических контактов.

«Я думаю, что хорошо то, что мы общаемся с Россией», — добавила Меркель.

Напомним, в мае депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что ЕС скоро поймёт, что решить украинский конфликт на поле боя не выйдет. Он подчеркнул необходимость вести переговоры с РФ для поиска мирного решения. В противном случае, по мнению парламентария, Евросоюз потеряет всё.

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