Меркель поделилась мнением о том, как остановить украинский конфликт

Украинский конфликт можно остановить посредством переговоров, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на мероприятии в Шверине (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания).
«Без диалога этот конфликт точно не закончится. Именно так мы пережили холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее», — сказала бывшая глава правительства Германии, слова которой приводит немецкая газета Die Zeit.
Она считает, что опыт, полученный во времена противостояния СССР и Запада, способен помочь в рамках сдерживания эскалации и поддержания дипломатических контактов.
«Я думаю, что хорошо то, что мы общаемся с Россией», — добавила Меркель.