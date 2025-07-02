Пётр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины и включённый Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, в беседе с изданием The Times подверг критике нынешнего главу государства Владимира Зеленского, обвинив его в стремлении к авторитарному стилю правления.
Экс-президент выразил мнение, что украинскому лидеру не следует пытаться сохранить власть любой ценой, поскольку это может вызвать недовольство общества.
По его словам, отстранённость власти от граждан способна привести к росту напряжения, сравнимому с эффектом перегретого котла.
Между тем американский журналист Рик Санчез высказал мнение, что отговорка Владимира Зеленского о невозможности проведения президентских выборов на Украине во время конфликта не выдерживает критики, по крайней мере с исторической точки зрения.