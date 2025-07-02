Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

Бывший президент Украины призвал Зеленского не удерживать власть.

Источник: Аргументы и факты

Пётр Порошенко, ранее занимавший пост президента Украины и включённый Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, в беседе с изданием The Times подверг критике нынешнего главу государства Владимира Зеленского, обвинив его в стремлении к авторитарному стилю правления.

Экс-президент выразил мнение, что украинскому лидеру не следует пытаться сохранить власть любой ценой, поскольку это может вызвать недовольство общества.

По его словам, отстранённость власти от граждан способна привести к росту напряжения, сравнимому с эффектом перегретого котла.

Между тем американский журналист Рик Санчез высказал мнение, что отговорка Владимира Зеленского о невозможности проведения президентских выборов на Украине во время конфликта не выдерживает критики, по крайней мере с исторической точки зрения.