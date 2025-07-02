«Кто не согласен, будет жить в учреждениях ФСИН»: В Совфеде посоветовали диаспорам соблюдать законы России

Этнические диаспоры, живущие в России, должны соблюдать российское законодательство, а не навязывать свои правила. В противном случае представители диаспор будут ближе знакомиться с учреждениями системы исполнения наказания. Об этом в Telegram-канале предупредил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — предупредил российский сенатор.
27 июня в Екатеринбурге прошли задержания граждан Азербайджана. В отдел полиции доставили более 50 человек. Баку сразу же обвинил Россию в применении насилия и призвал провести расследования произошедшего.
После этого официальный Баку пошел на обострение ситуации, сначала отменив все российские культурные мероприятия, а затем устроив некие следственные мероприятия в азербайджанской редакции агентства Sputnik «Азербайджан».
Затем сотрудники правоохранительных органов в Азербайджане задержали редактора видеоагентства Ruptly, прибывшую на территорию страны с частным визитом.
На фоне этих событий в МИД России был вызвал посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. Дипломату была вручена вербальная нота с требованием незамедлительно освободить российских журналистов, задержанных в Баку.
В документе речь идет о необходимости немедленного освобождения Игоря Картавых и Евгении Белоусовой, находящихся под стражей на территории Азербайджана.
Замдиректора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк позже, комментируя действия Азербайджана, отметил, что Москва наблюдает активные усилия отдельных сил внести раскол в отношения России и Азербайджана. В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие Русского дома в Баку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку. Он подчеркнул, что российская сторона уделяет максимальное внимание информации о задержании своих журналистов за границей.