Дандыкин сказал, что ждет Сырского после поражения «Кинжалом» ВПК Украины

Главком ВСУ Александр Сырский является человеком Владимира Зеленского, его не будут менять на кого-то другого, несмотря на «шлейф провала курской авантюры» и других операций, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские власти обсуждают потенциальную ротацию руководства в ВСУ и Минобороны. По ее словам, пост министра обороны может занять заместитель Рустема Умерова Сергей Боев, а Сырского мог бы сменить начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
«На Украине многих заменили, но Сырский делает то, что ему говорят. Объективно, ему будет сложно найти замену. Они смещают, замещают, но Сырский — человек Зеленского, иначе после того, что случилось в Курске, его бы сняли. Но так или иначе, шлейф провала курской авантюры за ним идет», — сказал Дандыкин.
Украинские СМИ писали, что кадровые изменения могут затронуть значительную часть правительства. Премьер-министра Дениса Шмыгаля могут заменить первым вице-премьером Юлией Свириденко.