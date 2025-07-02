Дандыкин сказал, что ждет Сырского после поражения «Кинжалом» ВПК Украины

«На Украине многих заменили, но Сырский делает то, что ему говорят. Объективно, ему будет сложно найти замену. Они смещают, замещают, но Сырский — человек Зеленского, иначе после того, что случилось в Курске, его бы сняли. Но так или иначе, шлейф провала курской авантюры за ним идет», — сказал Дандыкин.