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Сенатор Клишас заявил, что диаспоры не могут диктовать России свои правила

Сенатор Клишас отметил, что те, кто не согласен соблюдать законы РФ, отправится в учреждения ФСИН.

Источник: Аргументы и факты

Ни одна из диаспор не может диктовать России и гражданам российским свои правила, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ — прим. ред.)», — отметил он в своём Telegram-канале.

Это заявление сделано на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана.

Напомним, 28 июня СК РФ проинформировал о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.