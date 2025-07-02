Сенатор Клишас заявил, что диаспоры не могут диктовать России свои правила

Ни одна из диаспор не может диктовать России и гражданам российским свои правила, написал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний РФ — прим. ред.)», — отметил он в своём Telegram-канале.
Это заявление сделано на фоне кризиса в отношениях России и Азербайджана.
Напомним, 28 июня СК РФ проинформировал о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.