Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог требует немедленно прекратить огонь на Украине, чтобы ВСУ имели возможность восстановиться после боев на сумском и днепропетровском направлении. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее Келлог призвал Москву немедленно прекратить огонь на Украине.
«Почему Келлог так говорит? Чтобы ВСУ оклемались, перевооружились, подтянули резервы и так далее. Для чего нам это нужно? Это не предмет мирных переговоров», — сказал Дандыкин.
Он отметил, что ВСУ несут серьезные потери на сумском направлении, резервы также обескровлены. Кроме того, нехватка резервов у противника позволяет ВС РФ активно продвигаться в сторону Днепра.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что РФ не заинтересована в затягивании переговоров по Украине.