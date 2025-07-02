Виталия Гогунского из «Универа» приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

Гогунский является уроженцем Кременчуга, расположенного в Полтавской области Украины. После начала специальной военной операции Российской Федерации на украинской территории актер открыто выразил поддержку российским военнослужащим, систематически принимая участие в благотворительных концертах для участников СВО. Одно из подобных мероприятий состоялось 25 июня 2025 года в городах Донецк и Мариуполь.