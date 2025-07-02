Виталия Гогунского из «Универа» приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

Городской суд Винницы (Украина) заочно назначил актеру Виталию Гогунскому 12 лет тюремного заключения.
Суд постановил избрать меру наказания в виде двенадцати лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий на аналогичный срок, указано в судебном решении.
Имущественные активы Гогунского подлежат конфискации в пользу государства. Помимо этого, суд возложил на актера обязанность компенсировать Украине сумму в размере 380 долларов США (15902 гривны) для покрытия затрат на проведение судебно-экспертных исследований.
Гогунский является уроженцем Кременчуга, расположенного в Полтавской области Украины. После начала специальной военной операции Российской Федерации на украинской территории актер открыто выразил поддержку российским военнослужащим, систематически принимая участие в благотворительных концертах для участников СВО. Одно из подобных мероприятий состоялось 25 июня 2025 года в городах Донецк и Мариуполь.
Спецслужбы Украины инициировали в отношении Гогунского уголовное преследование по статьям, касающимся оправдания действий Российской Федерации на Украине, коллаборационистской деятельности и пропаганды военных действий.
Стоит упомянуть, что Гогунский получил широкую известность благодаря роли Кузи в российском телевизионном сериале «Универ».
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