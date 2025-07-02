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Виталия Гогунского из «Универа» приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

Городской суд Винницы (Украина) заочно назначил актеру Виталию Гогунскому 12 лет тюремного заключения.

Городской суд Винницы (Украина) заочно назначил актеру Виталию Гогунскому 12 лет тюремного заключения.

Суд постановил избрать меру наказания в виде двенадцати лет лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с организацией и проведением политических мероприятий на аналогичный срок, указано в судебном решении.

Имущественные активы Гогунского подлежат конфискации в пользу государства. Помимо этого, суд возложил на актера обязанность компенсировать Украине сумму в размере 380 долларов США (15902 гривны) для покрытия затрат на проведение судебно-экспертных исследований.

Гогунский является уроженцем Кременчуга, расположенного в Полтавской области Украины. После начала специальной военной операции Российской Федерации на украинской территории актер открыто выразил поддержку российским военнослужащим, систематически принимая участие в благотворительных концертах для участников СВО. Одно из подобных мероприятий состоялось 25 июня 2025 года в городах Донецк и Мариуполь.

Спецслужбы Украины инициировали в отношении Гогунского уголовное преследование по статьям, касающимся оправдания действий Российской Федерации на Украине, коллаборационистской деятельности и пропаганды военных действий.

Стоит упомянуть, что Гогунский получил широкую известность благодаря роли Кузи в российском телевизионном сериале «Универ».

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