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ОДКБ может отразить любую угрозу в стране-участнице Организации — Тасмагамбетов

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил в интервью Sputnik Кыргызстан о том, что военного потенциала ОДКБ достаточно, чтобы предотвратить опасность для любой страны — члена организации.

Источник: ОДКБ

Военный потенциал ОДКБ включает силы оперативного реагирования, миротворческие и авиационные подразделения, а также региональные группировки. Его достаточно, чтобы отразить любую агрессию и быстро пресечь потенциальные риски.

отметил Тасмагамбетов

Также он рассказал о региональных вызовах, с которыми сталкиваются страны — участницы объединения.

Прежде всего это терроризм, экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция, дефицит продовольствия и ресурсов, биобезопасность и, конечно, кибербезопасность. Для противодействия этим вызовам необходимы совместные усилия. У ОДКБ есть все необходимые инструменты для их эффективного устранения.

сказал Тасмагамбетов

Тасмагамбетов дополнил, что такое реагирование отрабатывали на учениях.

ОДКБ — международная организация, участники которой обязались защищать друг друга в случае нападения. В нее входят:

  • Казахстан;
  • Россия;
  • Беларусь;
  • Кыргызстан;
  • Россия;
  • Таджикистан;
  • Армения.