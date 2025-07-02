ОДКБ может отразить любую угрозу в стране-участнице Организации — Тасмагамбетов

Прежде всего это терроризм, экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция, дефицит продовольствия и ресурсов, биобезопасность и, конечно, кибербезопасность. Для противодействия этим вызовам необходимы совместные усилия. У ОДКБ есть все необходимые инструменты для их эффективного устранения.