ОДКБ может отразить любую угрозу в стране-участнице Организации — Тасмагамбетов

Военный потенциал ОДКБ включает силы оперативного реагирования, миротворческие и авиационные подразделения, а также региональные группировки. Его достаточно, чтобы отразить любую агрессию и быстро пресечь потенциальные риски.
Также он рассказал о региональных вызовах, с которыми сталкиваются страны — участницы объединения.
Прежде всего это терроризм, экстремизм, наркотрафик, нелегальная миграция, дефицит продовольствия и ресурсов, биобезопасность и, конечно, кибербезопасность. Для противодействия этим вызовам необходимы совместные усилия. У ОДКБ есть все необходимые инструменты для их эффективного устранения.
Тасмагамбетов дополнил, что такое реагирование отрабатывали на учениях.
ОДКБ — международная организация, участники которой обязались защищать друг друга в случае нападения. В нее входят:
- Казахстан;
- Россия;
- Беларусь;
- Кыргызстан;
- Россия;
- Таджикистан;
- Армения.