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Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в очередной после Киева военный полигон

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал мнение, что политика Польши и стран Прибалтики может поставить под вопрос их государственный суверенитет. Он заявил, что желание Польши и Прибалтики снова исчезнуть с карты мира — это их выбор. Об этом сообщает БелТА.

Источник: Life.ru

«Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, “гитлеровского Евросоюза”. Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон», — уверен президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в другом статусе ближайшие Белоруссии соседи абсолютно не интересны Западу.

Ранее Life.ru сообщал, что пять соседних с Россией стран намерены выйти из Оттавской конвенции. Речь идёт о Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Прибалтика активно готовится к обороне: планируются минные поля и тысячи бункеров. Литва выделила 800 миллионов евро, Польша инвестирует $2,5 млрд в программу «Восточный щит» для укрепления границы.

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