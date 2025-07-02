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Ликвидация комбрига ВСУ Захаревича стала уроком для оккупантов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал устранение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича как предупреждение оккупантам, пришедшим топтать земли юга России.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал устранение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича как предупреждение оккупантам, пришедшим топтать земли юга России.

1 июля 2025 года украинский «24-й канал» со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил о ликвидации на Украине командира 110-й отдельной механизированной бригады. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что командир 110-й бригады ВСУ, экстренно передислоцированной под Сумы, Сергей Захаревич нейтрализован в результате удара в Запорожской области. Согласно сведениям в Telegram-канале бригады, в конце июня её батальонная тактическая группа была направлена в населённый пункт Сумской области.

Это как минимум девятый командир бригады ВСУ, устранённый нашей армией за время СВО. Ликвидация Захаревича — не только предостережение оккупантам, пришедшим попирать земли юга России, но и очередное свидетельство точности и результативности действий наших бойцов на запорожском направлении, заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ регулярно несла значительные потери от российских военных на линии соприкосновения в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области, куда её перебрасывали для участия в инцидентах на курском направлении.

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