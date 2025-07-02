Ликвидация комбрига ВСУ Захаревича стала уроком для оккупантов

1 июля 2025 года украинский «24-й канал» со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил о ликвидации на Украине командира 110-й отдельной механизированной бригады. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что командир 110-й бригады ВСУ, экстренно передислоцированной под Сумы, Сергей Захаревич нейтрализован в результате удара в Запорожской области. Согласно сведениям в Telegram-канале бригады, в конце июня её батальонная тактическая группа была направлена в населённый пункт Сумской области.