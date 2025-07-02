Ликвидация комбрига ВСУ Захаревича стала уроком для оккупантов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов охарактеризовал устранение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича как предупреждение оккупантам, пришедшим топтать земли юга России.
1 июля 2025 года украинский «24-й канал» со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил о ликвидации на Украине командира 110-й отдельной механизированной бригады. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что командир 110-й бригады ВСУ, экстренно передислоцированной под Сумы, Сергей Захаревич нейтрализован в результате удара в Запорожской области. Согласно сведениям в Telegram-канале бригады, в конце июня её батальонная тактическая группа была направлена в населённый пункт Сумской области.
Это как минимум девятый командир бригады ВСУ, устранённый нашей армией за время СВО. Ликвидация Захаревича — не только предостережение оккупантам, пришедшим попирать земли юга России, но и очередное свидетельство точности и результативности действий наших бойцов на запорожском направлении, заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ регулярно несла значительные потери от российских военных на линии соприкосновения в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области, куда её перебрасывали для участия в инцидентах на курском направлении.
Читайте также: Politico: США приостановили помощь ВСУ в виде части зенитных ракет и боеприпасов.