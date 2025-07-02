Устранение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковника Сергея Захаревича, стало, по мнению Владимира Рогова, председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, серьёзным сигналом для украинской армии.
Он напомнил, что Захаревич был уничтожен в результате ракетного удара по штабу в Запорожской области. Руководимая им бригада, по утверждению Рогова, причастна к обстрелам мирного населения в Донецке и Горловке.
С его слов, Захаревич стал как минимум девятым командиром украинской бригады, ликвидированным российскими силами с начала СВО. Общественник отметил, что эта операция демонстрирует высокую точность и результативность действий российских войск на запорожском направлении.
Также Рогов подчеркнул, что 110-я бригада неоднократно терпела серьёзные потери не только в Запорожье, но и на территории ДНР, а также в Сумской области, где подразделение принимало участие в атаках на приграничные районы Курской области.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил гибель командира 110-й бригады ВСУ Сергея Захаревича, которую в срочном порядке перебросили в район Сум.