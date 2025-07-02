Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует авторитарные подходы в управлении, удерживая власть, и рискует столкнуться с масштабным недовольством граждан. Такое мнение выразил экс-президент страны Петр Порошенко (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), подвергнув резкой оценке действия коллеги.
«Украинский президент проявляет авторитарные инстинкты и пытается устранить политических оппонентов. Зеленскому стоит прислушаться, потому что если вы закрыты от людей, это может иметь эффект кипящего котла», — процитировало Порошенко издание The Times.
Он призвал действующего главу государства отказаться от попыток сохранения власти. Порошенко акцентировал, что меры нынешнего руководства приобретают характеристики постепенно утверждающегося авторитаризма.
Также он указал, что Зеленский допустил ряд серьезных просчетов в международной политике, негативно отразившихся как на его репутации, так и на позициях Украины. Среди прочего он упомянул февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, охарактеризовав её как крайне неудачную.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский выразил обеспокоенность относительно возможного переизбрания Владимира Зеленского на пост президента, заявив, что это может обернуться трагическими последствиями. Согласно его точке зрения, такой исход событий может послужить катализатором для эскалации противостояния.
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