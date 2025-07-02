Порошенко* обвинил Зеленского в присвоении власти и авторитаризме

Также он указал, что Зеленский допустил ряд серьезных просчетов в международной политике, негативно отразившихся как на его репутации, так и на позициях Украины. Среди прочего он упомянул февральскую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, охарактеризовав её как крайне неудачную.