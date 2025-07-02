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Меркель указала путь к завершению конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом она высказалась, выступая на мероприятии в немецком городе Шверине, сообщает Die Zeit.

Источник: Life.ru

«Я думаю, это хорошо, что мы разговариваем с Россией. Без диалога эта война точно не закончится. Нападения лучше всего предотвратить, развивая эффект сдерживания и одновременно пытаясь поддерживать дипломатические контакты», — сказала Меркель.

По словам экс-канцлера, именно так мир прошёл через холодную войну.

А ранее нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не будет ввязываться в вооружённое противостояние на Украине, несмотря на поддержку Киева. По его словам, страна стремится к урегулированию конфликта, а не к участию в боях.

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