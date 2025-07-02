США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и высокоточных боеприпасов

Украина неоднократно просила США и Европу о дополнительных средства ПВО, поскольку Россия в последние месяцы усилила воздушные атаки, сообщают Politico и NBC News. Во время визита в Вашингтон 5 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналистам, что его страна сдерживает российские войска, но нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты своих городов. На прошедших выходных министерство обороны Украины заявило, что Россия провела крупнейшую воздушную атаку с февраля 2022 года, выпустив 60 ракет и 477 беспилотников.