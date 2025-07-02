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Раскрыта причина разговора Макрона с Путиным

Телефонный разговор между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — говорит о стремлении Евросоюза вновь включиться в переговорный процесс по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Макрон хочет вернуть себе контроль над вопросом ядерной программы Ирана, пишет Le Parisien.

Телефонный разговор между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — говорит о стремлении Евросоюза вновь включиться в переговорный процесс по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — прим. URA.RU) вопросом», — говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. По итогам беседы Макрон и Путин подчеркнули важность координации усилий для поиска дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Источники, близкие к окружению французского лидера, отметили, что обе стороны заинтересованы в возобновлении прямого диалога.

В Кремле 1 июля сообщили о переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он носил содержательный характер. Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильское противостояние и американские удары по ядерным объектам Исламской Республики. Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что этот разговор может сподвигнуть Макрона к содействию в отстранении Владимира Зеленского от власти на Украине.

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