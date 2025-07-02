В Кремле 1 июля сообщили о переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он носил содержательный характер. Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильское противостояние и американские удары по ядерным объектам Исламской Республики. Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что этот разговор может сподвигнуть Макрона к содействию в отстранении Владимира Зеленского от власти на Украине.