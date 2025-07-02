Путин и Макрон впервые за три года провели переговоры: Что обсуждали лидеры стран

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который стал первым за последние три года. Переговоры длились около двух часов, сообщает Reuters со ссылкой на офис французского лидера.
По данным агентства, Макрон призвал прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры о завершении конфликта. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что украинский кризис стал результатом политики западных стран, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России.
При обсуждении украинского вопроса российский лидер напомнил, что Запад годами создавал на Украине антироссийский плацдарм, нарушая права русскоязычного населения. Он также обвинил западные страны в затягивании конфликта путем поставок оружия Киеву.
Что касается мирного урегулирования, Путин подтвердил, что любые договоренности должны учитывать причины кризиса и текущие территориальные реалии.
«Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Они подчеркнули ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание мира и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения Тегераном договоренностей по нераспространению ядерного оружия и сотрудничеству с МАГАТЭ.
Путин и Макрон согласились, что урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и других конфликтов на Ближнем Востоке, должно происходить исключительно дипломатическими методами. Стороны договорились продолжить консультации для возможной координации позиций.
Напомним, что предыдущий разговор лидеров состоялся 11 сентября 2022 года. Тогда обсуждались обстрелы Запорожской АЭС, атаки на гражданскую инфраструктуру Донбасса и перспективы зерновой сделки, которая впоследствии сорвалась.
Переговоры между Путиным и Макроном прервались после того, как французский президент нарушил конфиденциальность беседы, пригласив на нее журналистов без предупреждения российской стороны.