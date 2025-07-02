Путин и Макрон впервые за три года провели переговоры: Что обсуждали лидеры стран

Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая эскалацию между Ираном и Израилем, а также удары США по иранским ядерным объектам. Они подчеркнули ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН за поддержание мира и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено необходимости соблюдения Тегераном договоренностей по нераспространению ядерного оружия и сотрудничеству с МАГАТЭ.