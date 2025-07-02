Российский депутат жестко ответил Келлогу на обвинения в адрес РФ в затягивании конфликта на Украине

Ранее Келлог не согласился с утверждениями о том, что Вашингтон и Киев препятствуют мирным переговорам, и призвал Москву немедленно прекратить огонь. Президент России Владимир Путин в июне в интервью Sky News Arabia заявил, что Украина не должна быть инструментом в чужих руках, а конфликт используется третьими странами в своих интересах. Также Путин сообщил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня уточнил, что ближайших встреч с украинской стороной пока не запланировано, но он рассчитывает на прояснение сроков в ближайшее время.