В подполье заявили, что для украинских военкомов охота на людей является бизнесом

«Для ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования) охота на людей — это бизнес. За каждого пойманного — деньги. Откупиться можно, 5−6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей — ред.), чтобы тебя из машины выпустили, 10+ тысяч (более 20 тысяч рублей — ред.), если уже привезли в пункт», — заявил Лебедев агентству.