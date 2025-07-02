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В подполье заявили, что для украинских военкомов охота на людей является бизнесом

Украинские военкомы за деньги отпускают мобилизованных граждан.

Украинские военкомы за деньги отпускают мобилизованных граждан. Но уже спустя считанные минуты могут задержать их снова, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Он отметил, что жизнь военкомов на Украине сильно превышает уровень жизни обычных граждан.

«Для ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования) охота на людей — это бизнес. За каждого пойманного — деньги. Откупиться можно, 5−6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей — ред.), чтобы тебя из машины выпустили, 10+ тысяч (более 20 тысяч рублей — ред.), если уже привезли в пункт», — заявил Лебедев агентству.

Лебедев добавил, что ТЦКашникам конфликт лишь на руку, так как все они имеют дорогие машины, а их семьи уже давно за границей.

Ранее сообщалось, что школьники и студенты покидают Украину до достижения призывного возраста.