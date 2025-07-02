На Западе предрекают «сюрприз» для Зеленского после разговора Путина и Макрона

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Макроном, состоявшийся 1 июля, стал первым за последние три года. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот диалог признаком выхода европейской дипломатии из комы. Российский лидер изложил позицию Москвы по украинскому конфликту и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Франции, в свою очередь, подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой, однако сразу после разговора проинформировал Зеленского о его содержании.