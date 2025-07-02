Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе предрекают «сюрприз» для Зеленского после разговора Путина и Макрона

После телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном последний может сыграть роль в отстранении главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Проблема здесь в том, что Макрону нечего предложить — не сейчас. Но в конечном итоге он может способствовать отстранению Зеленского от должности», — написал он.

Напомним, что телефонный разговор между Путиным и Макроном, состоявшийся 1 июля, стал первым за последние три года. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот диалог признаком выхода европейской дипломатии из комы. Российский лидер изложил позицию Москвы по украинскому конфликту и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Франции, в свою очередь, подтвердил намерение продолжать контакты с российским коллегой, однако сразу после разговора проинформировал Зеленского о его содержании.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше