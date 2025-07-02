Будут готовить офицеров: Минобороны планирует возродить Челябинское танковое училище

Челябинское высшее танковое командное училище (ЧВТКУ) может возобновить подготовку офицеров уже в 2026 году. Согласно планам Минобороны РФ, оно войдет в число 15 новых военных вузов, которые откроются в стране до 2034 года. Об этом накануне со ссылкой на собственные источники сообщили «Известия».
Помимо Челябинского училища, в 2026 году планируется запуск еще двух военных вузов — Ульяновского авиационного и Новочеркасского училища связи. Эти учебные заведения призваны обеспечить армию квалифицированными специалистами в ключевых областях. Первыми откроются Саратовское и Нижегородское инженерные училища уже в 2025 году.
Танковое училище в Челябинске было создано в 1941 году, расформировано в 1948-м, но вновь открыто в 1966 году. В 1998-м его преобразовали в институт, который упразднили в 2007 году. Бывший штаб и казармы ЧВТКУ в 2022 году получили статус объекта культурного наследия. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы.