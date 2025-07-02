Будут готовить офицеров: Минобороны планирует возродить Челябинское танковое училище

Танковое училище в Челябинске было создано в 1941 году, расформировано в 1948-м, но вновь открыто в 1966 году. В 1998-м его преобразовали в институт, который упразднили в 2007 году. Бывший штаб и казармы ЧВТКУ в 2022 году получили статус объекта культурного наследия. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы.