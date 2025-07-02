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Суд в Баку арестовал восемь россиян на четыре месяца

Всех восьмерых граждан России, задержанных в Баку 1 июля 2025 годас, заключили под стражу сроком на четыре месяца.

Всех восьмерых граждан России, задержанных в Баку 1 июля 2025 годас, заключили под стражу сроком на четыре месяца.

Об этом информирует азербайджанское информагентство АПА. По утверждению азербайджанской стороны, задержанные россияне предположительно причастны к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступной деятельности.

Суд Сабаильского района избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на четыре месяца для всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-распространении и киберпреступлениях, отмечается в сообщении.

Также известно, что судебные заседания в отношении задержанных россиян проводились индивидуально.

Ранее сообщалось о задержании азербайджанскими правоохранителями двух российских журналистов: руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвиняют в том, что они имеют статус «агентов ФСБ». 1 июля 2025 года стало известно о решении суда в Баку арестовать журналистов Sputnik Азербайджан Картавых и Белоусова на четыре месяца.

Ранее министерство культуры Азербайджана объявило об отмене запланированных культурных мероприятий с участием России, включая концерты российских артистов. Данное решение связано с задержанием в Свердловской области лиц азербайджанского происхождения по уголовному делу об убийствах.

В Кремле выразили сожаление в связи с отменой в Азербайджане всех культурных мероприятий, инициированных российскими учреждениями.

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