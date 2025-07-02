Суд в Баку арестовал восемь россиян на четыре месяца

Ранее сообщалось о задержании азербайджанскими правоохранителями двух российских журналистов: руководителя редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвиняют в том, что они имеют статус «агентов ФСБ». 1 июля 2025 года стало известно о решении суда в Баку арестовать журналистов Sputnik Азербайджан Картавых и Белоусова на четыре месяца.