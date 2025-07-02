Швыдкой: все попытки отменить русскую культуру в Азербайджане невозможны

«Россия не будет отменять культурные акции и мероприятия как в Азербайджанской Республике, так и в азербайджанских общинах в России. Я считаю, что борьба с криминалом, которая происходила в Екатеринбурге, не должна влиять на характер культурного взаимодействия. Отношения между нашими странами имеют такую глубокую историю, и попытки отменять русскую культуру в Азербайджане просто невозможны», — считает собеседник агентства.