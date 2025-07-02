Швыдкой: все попытки отменить русскую культуру в Азербайджане невозможны

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Задержания представителей азербайджанской диаспоры в России, проводимые в рамках борьбы с криминалом в Екатеринбурге, не должны влиять на характер культурных отношений между странами, а все попытки отменить русскую культуру в Азербайджане невозможны. Таким мнением поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что Россия не собирается отменять культурные мероприятия в Азербайджане и для азербайджанских общин в РФ.
«Россия не будет отменять культурные акции и мероприятия как в Азербайджанской Республике, так и в азербайджанских общинах в России. Я считаю, что борьба с криминалом, которая происходила в Екатеринбурге, не должна влиять на характер культурного взаимодействия. Отношения между нашими странами имеют такую глубокую историю, и попытки отменять русскую культуру в Азербайджане просто невозможны», — считает собеседник агентства.
По словам Швыдкого, если в ходе расследования были допущены процессуальные нарушения, они автоматически подпадут под юрисдикцию российской прокуратуры.
Задержания в Екатеринбурге
Как ранее сообщалось, что 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев, после чего в Азербайджане отменили все культурные мероприятия с участием российских учреждений. Минкультуры страны объяснило это решение «целенаправленными убийствами и насилием со стороны российских правоохранительных органов против азербайджанцев».
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области ранее сообщили, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По информации СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать. В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку.