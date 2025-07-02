«Эффект кипящего котла»: Порошенко* жёстко раскритиковал действия Зеленского

Экс-президент Незалежной также отметил ряд критических ошибок, допущенных Зеленским, которые нанесли ущерб не только ему лично, но и всей Украине. В качестве примера он привёл «катастрофическую» встречу бывшего комика с президентом США Дональдом Трампом в феврале.