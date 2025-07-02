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Американская журналистка сообщила о внезапной просьбе Трампа по поводу жены Макрона

Американский лидер Дональд Трамп попросил журналистку Кэндис Оуэнс перестать «форсировать» тему о том, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона — мужчина. Об этом Оуэнс заявила на своём YouTube-канале.

Источник: Life.ru

По её словам, инициатором просьбы выступил сам Макрон во время визита в Белый дом. Позже республиканец связался с журналисткой лично. Во время беседы глава США отметил, что видел Брижит лично и обедал с ней на вершине Эйфелевой башни, утверждая, что она выглядит как женщина.

Однако Оуэнс отметила, что Брижит обращалась к узконаправленному врачу. В ответ президент США предложил профинансировать её интервью, если та пойдёт навстречу. Журналистка отметила, что её рейтинги достаточно высоки, раз американский лидер обратился к ней с подобной просьбой.

Напомним, ранее Оуэнс опубликовала на своём YouTube-канале первую часть расследования под названием «Стать Брижит», посвящённого супруге президента Франции Эмманюэля Макрона. В исследовании утверждается, что первая леди страны посещала специалиста по транспереходу* и пыталась это скрыть.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

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