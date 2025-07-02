Американская журналистка сообщила о внезапной просьбе Трампа по поводу жены Макрона

По её словам, инициатором просьбы выступил сам Макрон во время визита в Белый дом. Позже республиканец связался с журналисткой лично. Во время беседы глава США отметил, что видел Брижит лично и обедал с ней на вершине Эйфелевой башни, утверждая, что она выглядит как женщина.