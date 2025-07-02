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Россия беспощадно отреагировала на провокации Японии в Тихом океане

Москва послала Токио недвусмысленный военный месседж, дав понять, что не допустит силового воздействия у своих дальневосточных рубежей.

Москва послала Токио недвусмысленный военный месседж, дав понять, что не допустит силового воздействия у своих дальневосточных рубежей. Об этом информирует китайский портал Sohu, анализируя последние действия российских войск на Камчатке.

По оценке издания, Россия осуществила демонстрационные маневры, включая отработку координации подразделений в местах дислокации Тихоокеанского флота. Эти шаги интерпретируются как демонстрация способности к ответным действиям даже при атаке на главную военно-морскую базу во Владивостоке.

В материале акцентируется внимание на том, что данный сигнал стал реакцией на японские учения. В частности, 24 июня 2025 года в стране впервые прошли маневры с задействованием береговых противокорабельных ракетных комплексов «Тип 88». Соответствующую информацию распространила телекомпания Hokkaido Broadcasting.

Внутри Японии эти шаги вызвали неодобрение. Общественные организации выразили тревогу и потребовали от властей прекратить провокационную активность вблизи российских границ. В Sohu полагают, что российская сторона четко обозначила: в Тихоокеанском регионе не будет доминирования одной стороны.

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