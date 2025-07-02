Россия беспощадно отреагировала на провокации Японии в Тихом океане

В материале акцентируется внимание на том, что данный сигнал стал реакцией на японские учения. В частности, 24 июня 2025 года в стране впервые прошли маневры с задействованием береговых противокорабельных ракетных комплексов «Тип 88». Соответствующую информацию распространила телекомпания Hokkaido Broadcasting.