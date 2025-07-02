Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

В Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области были успешно отражены попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.
Об этом глава региона сообщил через свой Telegram-канал.
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, системы ПВО сработали своевременно, и летательные аппараты были уничтожены.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Информация о произошедшем продолжает уточняться.
Тем временем число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске выросло до 45 человек, трое погибли.
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