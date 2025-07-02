Ричмонд
+22°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Ростовской области

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Источник: Аргументы и факты

В Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области были успешно отражены попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов.

Об этом глава региона сообщил через свой Telegram-канал.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, системы ПВО сработали своевременно, и летательные аппараты были уничтожены.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Информация о произошедшем продолжает уточняться.

Тем временем число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на предприятие в Ижевске выросло до 45 человек, трое погибли.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше