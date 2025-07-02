Французская газета назвала цель звонка Макрона Путину

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил лидеру России Владимиру Путину, чтобы сделать Европейский союз участником переговоров по Ирану. Такое мнение было опубликовано в газете Le Parisien.
«Звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии, в частности Германии, Франции и Великобритании, вернуть себе контроль над иранским вопросом», — говорится в публикации.
Издание отметило, что Путин и Макрон согласились на важности координаций действий, чтобы решить иранский вопрос мирным путем. Также оба президента заявили о необходимости восстановления прямых контактов.
Напомним, телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся вечером во вторник, 1 июля. Это были первый разговор лидеров двух стран за более чем три года. Беседа продлилась два часа.
Позднее также стало известно, что после разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому.