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Французская газета назвала цель звонка Макрона Путину

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил лидеру России Владимиру Путину, чтобы сделать Европейский союз участником переговоров по Ирану.

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил лидеру России Владимиру Путину, чтобы сделать Европейский союз участником переговоров по Ирану. Такое мнение было опубликовано в газете Le Parisien.

«Звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии, в частности Германии, Франции и Великобритании, вернуть себе контроль над иранским вопросом», — говорится в публикации.

Издание отметило, что Путин и Макрон согласились на важности координаций действий, чтобы решить иранский вопрос мирным путем. Также оба президента заявили о необходимости восстановления прямых контактов.

Напомним, телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся вечером во вторник, 1 июля. Это были первый разговор лидеров двух стран за более чем три года. Беседа продлилась два часа.

Позднее также стало известно, что после разговора с Путиным Макрон позвонил Зеленскому.