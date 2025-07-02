Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2 — 4 июля посетит эту страну с государственным визитом.
В соответствии с программой пребывания
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества.
Президент Узбекистана 4 июля в городе Ханкенди примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.