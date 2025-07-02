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Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан — что в программе

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана совершит государственный визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: AP Photo

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2 — 4 июля посетит эту страну с государственным визитом.

говорится в сообщении

В соответствии с программой пребывания 2—3 июля в Баку пройдут второе заседание Высшего межгосударственного совета и другие мероприятия на высшем уровне.

Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, а также расширения кооперации и обменов в приоритетных направлениях сотрудничества.

Президент Узбекистана 4 июля в городе Ханкенди примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.