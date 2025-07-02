NBC: США приостановили поставки Patriot, Hellfire и Stinger на Украину

«Среди вооружения, которое было временно задержано для отправки на Украину, были десятки систем противовоздушной обороны Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более сотни ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля-воздух” Stinger, ракет класса “воздух-воздух” AIM и гранатомётов», — говорится в сообщении телеканала.