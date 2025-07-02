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NBC: США приостановили поставки Patriot, Hellfire и Stinger на Украину

Среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся десятки перехватчиков Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Среди вооружения и боеприпасов, которые ранее США прекратили поставлять на Украину, были десятки систем противовоздушной обороны Patriot, более сотни ракет Hellfire и множество ракет Stinger, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информацию от источников в Пентагоне и Конгрессе.

«Среди вооружения, которое было временно задержано для отправки на Украину, были десятки систем противовоздушной обороны Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более сотни ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля-воздух” Stinger, ракет класса “воздух-воздух” AIM и гранатомётов», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Politico писало, что Соединённые Штаты временно прекратили отправку на Украину зенитных ракет и ряда высокоточных боеприпасов. Причиной такого шага стали опасения, что собственные запасы вооружений в США достигли критически низкого уровня.