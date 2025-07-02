В Белом доме высказали предположение, что общественность США могла быть намеренно дезинформирована о фактическом носителе исполнительной власти, тогда как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для проведения радикальных политических преобразований. Бывший президент США в ответном заявлении утверждал, что самостоятельно принимал все решения на посту главы государства.