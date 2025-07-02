Советники Белого дома расскажут правду о здоровье Джо Байдена

Экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн готов предоставить свидетельские показания в рамках расследования о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена, информирует Politico.
Свидетельствовать также согласны некоторые из прежних помощников Байдена. Допрос Клейна запланирован на 24 июля. 30 июля дачу показаний осуществит бывший советник политика Стив Рикетти. Впоследствии о состоянии Байдена в президентский период ответят ещё трое консультантов.
Напомним, что 18 июня 2025 года в Сенате прошло первое слушание относительно интеллектуальных возможностей экс-президента США.
В начале июня действующий президент США Дональд Трамп инициировал расследование о здоровье предшественника и использовании его сотрудниками автоматических подписывающих устройств. По мнению Трампа, помощники Байдена злоупотребляли значением президентских подписей, используя автоперо и скрывали реальное положение политика.
В Белом доме высказали предположение, что общественность США могла быть намеренно дезинформирована о фактическом носителе исполнительной власти, тогда как подпись Байдена «использовалась в тысячах документов» для проведения радикальных политических преобразований. Бывший президент США в ответном заявлении утверждал, что самостоятельно принимал все решения на посту главы государства.
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