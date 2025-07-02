В Сумской области ликвидирован французский наемник Жугле с позывным Фокс

В зоне СВО уничтожен французский наемник Кевин Мигель Картье Жугле с позывным Фокс, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации источников проекта, Жугле — уроженец французского города Маноск. Известно, что боевик пытался выдать себя за итальянца.
После прибытия на Украину наемник участвовал в боях в Серебрянском лесу, а затем в составе 47-й мехбригады ВСУ оказался в Сумской области. Там иностранный боевик был ликвидирован.
Ранее стало известно об уничтожении на южнодонецком направлении наемника из Швеции Эрика Майкла Фенна.