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Трамп просил журналистку Оуэнс свернуть расследование о жене Макрона

Американская журналистка, утверждавшая, что супруга президента Франции является биологическим мужчиной, рассказала о необычной просьбе главы США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Кэндис Оуэнс, американская журналистка, которая ранее утверждала, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной, рассказала о необычном предложении, которое ей сделал Дональд Трамп. Она поделилась этой информацией на своём YouTube-канале.

По словам Оуэнс, Трамп попросил её не поднимать эту тему. Это было сделано по просьбе Макрона во время его визита в Белый дом. Вскоре после этого Трамп позвонил журналистке.

«Я видел Брижит Макрон вблизи и обедал с ней на вершине Эйфелевой башни. Она выглядит как женщина!» — убеждал её президент, подчёркивая, что не хочет портить отношения с Макроном.

Оуэнс рассказала Трампу, что Брижит Макрон действительно обращалась к специалисту по смене пола. После этого президент предложил ей сделку: если она пойдёт ему навстречу, он оплатит ей интервью.

«Похоже, у меня хорошие рейтинги, раз меня просит об одолжении президент», — заключила журналистка.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело журналистки Рей, назвавшей жену Макрона мужчиной.

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