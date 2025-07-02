Трамп просил журналистку Оуэнс свернуть расследование о жене Макрона

Кэндис Оуэнс, американская журналистка, которая ранее утверждала, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона является мужчиной, рассказала о необычном предложении, которое ей сделал Дональд Трамп. Она поделилась этой информацией на своём YouTube-канале.
По словам Оуэнс, Трамп попросил её не поднимать эту тему. Это было сделано по просьбе Макрона во время его визита в Белый дом. Вскоре после этого Трамп позвонил журналистке.
«Я видел Брижит Макрон вблизи и обедал с ней на вершине Эйфелевой башни. Она выглядит как женщина!» — убеждал её президент, подчёркивая, что не хочет портить отношения с Макроном.
Оуэнс рассказала Трампу, что Брижит Макрон действительно обращалась к специалисту по смене пола. После этого президент предложил ей сделку: если она пойдёт ему навстречу, он оплатит ей интервью.
«Похоже, у меня хорошие рейтинги, раз меня просит об одолжении президент», — заключила журналистка.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело журналистки Рей, назвавшей жену Макрона мужчиной.