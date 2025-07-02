В Швейцарии остались не в восторге от украинских беженцев

Ранее Великобритания начала отказывать украинцам в предоставлении убежища, обосновывая это тем, что горячая фаза конфликта на Украине идёт не везде, и можно переехать в безопасные регионы. Апелляции украинцев, которым отказали в убежище, рассматриваются по несколько месяцев, в это время люди живут в Британии по программе временной визы.