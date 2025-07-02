Он отметил, что члены Североатлантического альянса «никак не могут поделить прибыль за поставки Украине смертоносного оружия», а украинские военнослужащие в это время «расплачиваются своей кровью за затяжку переговоров».
Ивлев прокомментировал слова спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что в вопросе затягивания переговоров виновата якобы Россия. Депутат подчеркнул, что подобные заявления являются заблуждением.
«Москва на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к их очередному раунду», — проаргументировал собеседник информагентства.
В Кремле тоже заявили, что российская сторона не затягивает переговоры, а, наоборот, заинтересована в достижении поставленных в ходе спецоперации целей политико-дипломатическими средствами.