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Депутат ГД Ивлев: Киев затягивает переговоры из-за интересов ВПК стран НАТО

Политик подчеркнул, что украинским военным приходится за все «расплачиваться своей кровью».

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между Россией и Украиной затягивает киевский режим, потому что на него давят интересы военно-промышленного комплекса (ВПК) стран НАТО. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев.

Он отметил, что члены Североатлантического альянса «никак не могут поделить прибыль за поставки Украине смертоносного оружия», а украинские военнослужащие в это время «расплачиваются своей кровью за затяжку переговоров».

Ивлев прокомментировал слова спецпосланника США по Украине Кита Келлога о том, что в вопросе затягивания переговоров виновата якобы Россия. Депутат подчеркнул, что подобные заявления являются заблуждением.

«Москва на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к их очередному раунду», — проаргументировал собеседник информагентства.

В Кремле тоже заявили, что российская сторона не затягивает переговоры, а, наоборот, заинтересована в достижении поставленных в ходе спецоперации целей политико-дипломатическими средствами.

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