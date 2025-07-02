Лондон и Берлин планируют подписать положение о взаимной обороне

Основная часть соглашения касается вопросов оборонного сотрудничества в рамках двустороннего пакта «Тринити-хаус», заключенного в октябре прошлого года в британской столице. Этот пакт устанавливает, что стратегическая опасность для одной из сторон автоматически расценивается как опасность для другой.