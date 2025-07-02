Лондон и Берлин планируют подписать положение о взаимной обороне

Лондон и Берлин планируют заключить масштабный договор, включающий пункт о взаимопомощи в случае внешних угроз. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на компетентные источники.
По их данным, текст документа, разработанный в ходе 18 этапов переговоров, близится к окончательной версии. Предполагается, что подписание соглашения состоится 17 июля 2025 года.
Основная часть соглашения касается вопросов оборонного сотрудничества в рамках двустороннего пакта «Тринити-хаус», заключенного в октябре прошлого года в британской столице. Этот пакт устанавливает, что стратегическая опасность для одной из сторон автоматически расценивается как опасность для другой.
Включение данного положения, по мнению издания, акцентирует стремление европейских партнеров к укреплению взаимодействия в сфере безопасности в контексте уменьшения американского военного присутствия в Европе.
Соглашение «Тринити-хаус» предусматривает совместные учения партнеров на восточной границе НАТО, совместное производство беспилотных летательных аппаратов, охрану подводной инфраструктуры в Северном море. Еще одним важным аспектом является планируемое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС Германии на шотландской авиабазе Лоссимут для наблюдения за Северной Атлантикой. Также планируется открытие в Великобритании предприятия концерна Rheinmetall по производству артиллерийских орудий.
Стороны пришли к соглашению о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и начале совместной разработки высокоточных ракет увеличенной дальности, превосходящих имеющиеся модели вооружений обеих стран.
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