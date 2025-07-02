Облизбирком озвучил даты проведения выборов в Волгоградской области в 2025 году

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе избирательной комиссии региона, голосование на выборах в органы местного самоуправления в этом году назначено на 13 и 14 сентября. Решение об этом принято организующими местные выборы территориальными избирательными комиссиями. Предложенный ими формат голосования получил поддержку со стороны Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии Волгоградской области.