Облизбирком озвучил даты проведения выборов в Волгоградской области в 2025 году

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в пресс-службе избирательной комиссии региона, голосование на выборах в органы местного самоуправления в этом году назначено на 13 и 14 сентября. Решение об этом принято организующими местные выборы территориальными избирательными комиссиями. Предложенный ими формат голосования получил поддержку со стороны Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии Волгоградской области.
В соответствии с избирательным законодательством голосование на выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. В Волгоградской области в этом году решили остановиться на двухдневном формате.
Осенью в регионе предстоит избрать 25 глав сельских поселений и 185 депутатов в 26 представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений. В общей сложности в Волгоградской области проходит 51 избирательная кампания.