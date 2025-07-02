«СВ»: российские бойцы уничтожили 4 штурмовые группы ВСУ под Волчанском

В течение суток российские военные уничтожили четыре группы штурмовиков ВСУ, которые предприняли попытки контратак в районе Волчанска Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«Противник предпринял четыре безуспешные контратаки. Две штурмовые группы ВСУ уничтожены Северянами при попытке форсировать реку Волчья и две — в окрестных лесополосах», — говорится в публикации.
Сообщается также о зачистке российскими бойцами п пяти домов в Волчанске и продвижении подразделений РФ в лесополосах около города.
Напомним, накануне стало известно об уничтожении двух штурмовых групп ВСУ в лесном массиве в окрестностях Волчанска.