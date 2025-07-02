Reuters: Иран планировал заминировать Ормузский пролив

В правительстве США не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Вашингтон в серьезности намерений Тегерана закрыть пролив. Как уточняет агентство, мины не были установлены в проливе, однако неясно, были ли они выгружены с судов. Собеседники Reuters не раскрыли, каким образом США определили наличие мин. Агентство пишет, что такие разведданные обычно собирают с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации обоих методов. Пентагон пока никак не прокомментировал информацию.