Reuters: Иран планировал заминировать Ормузский пролив

В правительстве США не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Вашингтон в серьезности намерений Тегерана закрыть пролив. Как уточняет агентство, мины не были установлены в проливе, однако неясно, были ли они выгружены с судов. Собеседники Reuters не раскрыли, каким образом США определили наличие мин. Агентство пишет, что такие разведданные обычно собирают с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации обоих методов. Пентагон пока никак не прокомментировал информацию.
Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом, он соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак экспортируют через пролив большую часть своей сырой нефти, Катар — почти весь свой СПГ. Из-за угрозы атак суда заходят в Ормузский пролив под чужими флагами.