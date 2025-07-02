Парламентарий акцентировал внимание на том, что Украина, по его оценке, не обладает полной государственной самостоятельностью и исторически находится под внешним управлением. Ранее эту функцию выполнял ЦК КПСС, а в настоящее время — структуры Евросоюза и НАТО.