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В Госдуме указали на роль НАТО в затягивании переговоров по Украине

Депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид Ивлев опроверг утверждения спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога об искусственном затягивании Россией мирных переговоров по украинскому вопросу.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид Ивлев опроверг утверждения спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога об искусственном затягивании Россией мирных переговоров по украинскому вопросу.

Ивлев заявил, что именно Украина и поддерживающий её оборонно-промышленный комплекс государств НАТО создают препятствия для мирного урегулирования. Он указал, что российская сторона представила конкретную программу разрешения конфликта во время переговорного процесса в Турции.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что Украина, по его оценке, не обладает полной государственной самостоятельностью и исторически находится под внешним управлением. Ранее эту функцию выполнял ЦК КПСС, а в настоящее время — структуры Евросоюза и НАТО.

По мнению Ивлева, экономические интересы ВПК стран Североатлантического альянса, заинтересованных в прибылях от оружейных поставок, оказывают внешнее давление на Киев и блокируют прогресс в переговорах.

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