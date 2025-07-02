Депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид Ивлев опроверг утверждения спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога об искусственном затягивании Россией мирных переговоров по украинскому вопросу.
Ивлев заявил, что именно Украина и поддерживающий её оборонно-промышленный комплекс государств НАТО создают препятствия для мирного урегулирования. Он указал, что российская сторона представила конкретную программу разрешения конфликта во время переговорного процесса в Турции.
По мнению Ивлева, экономические интересы ВПК стран Североатлантического альянса, заинтересованных в прибылях от оружейных поставок, оказывают внешнее давление на Киев и блокируют прогресс в переговорах.
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