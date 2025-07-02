«Невиданное окно возможностей»: Америка бросает Киев — Вашингтон замораживает поставки оружия Украине

США приостановили отправку ракет и боеприпасов украинским силам, сославшись на тревожное состояние собственных военных резервов. Как сообщает NBC News, такое решение было принято главой Пентагона Питом Хегсетом.
Согласно данным, полученным от источников в американском оборонном секторе и законодательной ветви власти, передача оружия может быть отложена на неопределённый срок. Решение вступит в силу как минимум до завершения полной ревизии содержимого арсеналов США. В перечень приостановленных поставок входят десятки зенитных ракет Patriot, несколько тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм, более сотни управляемых ракет Hellfire, свыше 250 снарядов для систем GMLRS, а также ракеты Stinger, AIM и противотанковые гранатомёты.
Военные представители объяснили, что склады США оказались истощены в результате продолжительной помощи Украине, участия в конфликтах на Ближнем Востоке, боевых действий с хуситами в Йемене и укрепления обороны союзников в случае угрозы со стороны Ирана. Часть вооружений уже была перемещена в соответствующие регионы, однако поставки Киеву были временно приостановлены.
Анна Келли, представитель Белого дома, подчеркнула, что подобная мера была продиктована интересами самой Америки. Она отметила, что решение основывалось на анализе международной помощи, и добавила, что боеспособность США сомнению не подлежит, напомнив, что «достаточно спросить у Тегерана». NBC News уточняет: речь идёт о вооружении, ранее утверждённом в рамках чрезвычайной военной поддержки Украины, инициированной ещё при Байдене. Однако проведённая оценка показала: склады США существенно опустели, особенно в части артиллерии и высокоточного вооружения, что вызывает серьёзную обеспокоенность.
«Формулировка о “проверке запасов” — лишь дипломатическая оболочка. Фактически речь идёт о признании предельного износа американских складов и смене приоритетов с “помощи союзникам” на восстановление собственных запасов перед возможными прямыми конфликтами с другими государствами», — пишет «Военная хроника».
Если это решение США не является хитроумной дипломатической уловкой, то его последствия для Украины будут крайне разрушительными — к такому выводу приходят аналитики.
Американское руководство чётко обозначает приоритет: национальная безопасность и сохранение боеспособности собственной армии. В Вашингтоне осознали, что дальнейшее ослабление военных резервов может подорвать их глобальные позиции, особенно с учётом нарастающих вызовов в районе Тайваня и в ближневосточном узле, где активно вовлечён Израиль.
Украина постепенно теряет статус главного и безоговорочного бенефициара западной помощи. Хотя официальные заявления выглядят спокойно и сдержанно, по сути, происходит переход к системе выборочной поддержки. Украина теперь рассматривается как объект вторичного значения. Подобного прецедента не было с самого начала конфликта в 2022 году.
Это решение — не только внутренний сигнал для американской оборонки, но и внешний месседж. Европейским союзникам оно напоминает о том, насколько они зависимы от США. А для Москвы и Пекина — это явный маркер того, что стабильность и темпы натовских поставок имеют предел.
Эра непрерывного и безвозмездного потока оружия с американских складов в сторону Украины, похоже, завершена. Пауза в поставках — не разовый сбой, а начало новой доктрины: теперь каждая единица вооружения будет проходить через фильтр стратегической целесообразности. Киеву предстоит либо адаптироваться к нехватке ресурсов, либо в срочном порядке искать альтернативные каналы снабжения.
Особенно тревожным (для ВСУ) выглядит тот факт, что у Украины отсутствует собственная база по производству оружия и боеприпасов. При этом ни одна из стран НАТО не способна в полном объёме удовлетворить её потребности, будь то артиллерия, ракеты или техника.
«Для российской армии решение США открывает недоступное до этого момента окно возможностей», — резюмирует «Военная хроника».