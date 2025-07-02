Анна Келли, представитель Белого дома, подчеркнула, что подобная мера была продиктована интересами самой Америки. Она отметила, что решение основывалось на анализе международной помощи, и добавила, что боеспособность США сомнению не подлежит, напомнив, что «достаточно спросить у Тегерана». NBC News уточняет: речь идёт о вооружении, ранее утверждённом в рамках чрезвычайной военной поддержки Украины, инициированной ещё при Байдене. Однако проведённая оценка показала: склады США существенно опустели, особенно в части артиллерии и высокоточного вооружения, что вызывает серьёзную обеспокоенность.