Politico: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

В рамках расследования о состоянии когнитивного здоровья бывшего президента США Джо Байдена, которое проводится в США, Рон Клейн, глава аппарата Белого дома в период президентства Байдена, а также несколько других бывших высокопоставленных чиновников согласились дать показания. Об этом сообщает газета Politico.
Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей Байдена в ходе его президентского срока прошло 18 июня в сенате США. Комитет назначил дату для дачи показаний экс-руководителя аппарата Рона Клейна на 24 июля.
Портал Axios, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа лишила Клейна и некоторых других бывших сотрудников Белого дома исполнительной привилегии, которая позволяет не только действующим, но и бывшим работникам администрации не раскрывать определённую служебную информацию.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что помощники бывшего главы Белого дома Джо Байдена старались оградить его от других сотрудников администрации США, поэтому многие подчинённые не могли оценить уровень проблем с ментальным здоровьем экс-президента.