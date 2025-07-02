Politico: экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Портал Axios, ссылаясь на свои источники, сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа лишила Клейна и некоторых других бывших сотрудников Белого дома исполнительной привилегии, которая позволяет не только действующим, но и бывшим работникам администрации не раскрывать определённую служебную информацию.