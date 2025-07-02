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Губернатор Федорищев поручил навести порядок в ЖКХ Самарской области

В Самаре состоялось важное совещание по вопросам обеспечения правопорядка, где центральной темой стало состояние жилищно-коммунальной сферы.

По данным местных властей, именно ЖКХ вызывает больше всего нареканий у жителей — ежедневно в Госжилинспекцию поступает до 700 обращений.

Губернатор области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что качество работы коммунальных служб напрямую влияет на социальную стабильность региона.

Проблемы здесь не ограничиваются лишь ремонтом домов и расселением аварийного жилья — остро стоит вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Жалобы по ЖКХ лидируют, это больной вопрос для каждого муниципалитета», — констатировал глава региона.

О ситуации также доложили представители прокуратуры: за прошлый год только в эту инстанцию поступило более 11 тысяч жалоб, а в нынешнем уже свыше 4 тысяч.

Чтобы ускорить реагирование, к проверкам привлекают общественных инспекторов — активных граждан, которые вместе с контролирующими органами фиксируют нарушения со стороны управляющих компаний.

В министерстве ЖКХ готовятся к запуску Единой диспетчерской службы, которая будет работать круглосуточно и принимать обращения жителей в режиме онлайн.

Однако не все проекты продвигаются гладко. Остались недостроенными ключевые объекты по программам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Например, в Сызрани и Новокуйбышевске сроки ввода новых очистных сооружений перенесены. На недобросовестных подрядчиков уже поданы иски на миллионы рублей.

По результатам встречи губернатор поручил главам районов организовать аналогичные совещания на местах — с акцентом на оперативное реагирование и предупреждение нарушений в сфере ЖКХ.