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Le Parisien: разговор Путина и Макрона говорит об одном желании ЕС по Ирану

Газета отметила, что Евросоюз хочет вернуть контроль над иранским вопросом.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, говорит о желании стран Евросоюза вновь стать участниками переговоров по Ирану. Об этом пишет французская газета Le Parisien, ссылаясь на источники.

Отмечается, что, в частности, вернуть контроль над иранским вопросом хотят три европейские страны — Франция, Германия и Великобритания. Что касается разговора Путина и Макрона, они оба указали на необходимость координации действий для разрешения ситуация с Ираном дипломатическим путем, уточняет издание.

Главы России и Франции созвонились накануне, 1 июля. Разговор затронул такие темы, как конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и ударов США по ядерным объектам Ирана. В Кремле назвали беседу содержательной.

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