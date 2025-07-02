Le Parisien: разговор Путина и Макрона говорит об одном желании ЕС по Ирану

Отмечается, что, в частности, вернуть контроль над иранским вопросом хотят три европейские страны — Франция, Германия и Великобритания. Что касается разговора Путина и Макрона, они оба указали на необходимость координации действий для разрешения ситуация с Ираном дипломатическим путем, уточняет издание.