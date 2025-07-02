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Марочко сообщил о продвижении российской армии в Харьковской области

Вооруженные силы России продолжают продвигаться в Харьковской области.

Вооруженные силы России продолжают продвигаться в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последние дни наши подразделения закрепились на новых позициях в лесу у населенного пункта Кондрашовка, который находится близ города Купянска. Об освобождении самого села от украинских боевиков Минобороны сообщало 30 мая.

Также российские военные заняли порядка трех гектаров территории у Петропавловки. Она также находится в Купянском районе.

«Северо-восточнее Петропавловки в ходе продвижения наших войск занята территория площадью около 3 га, расширена зона контроля на участке протяженностью более 8 км», — уточнил военный эксперт.

Марочко добавил, что ВС РФ также совершили накаты на позиции ВСУ северо-западнее Голубовки. Благодаря этому российским бойцам удалось прижать украинские подразделения к реке Оскол.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли целую роту в Сумской области.