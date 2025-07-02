Над РФ перехвачены пять украинских ударных БПЛА. Военная операция, день 1225-й

9:51 Bloomberg: потеря Украиной контроля над воздушным пространством из-за нехватки средств ПВО и сокращения западных поставок будет грозить Киеву катастрофическим обвалом оборонительных линий.
9:34 Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об оправдании терроризма.
9:26 Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
9:11 Politico: Еврокомиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о 18-м пакете антироссийских санкций.
9:01 Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины.
8:57 ⚡️Мария Захарова: у стран Запада нет контроля над поставками вооружения Киеву, это инициатива осуществляется только в рамках гибридной войны с Россией.
8:33 Канал «Операция Z» сообщает о ночной комбинированной атаке по целям на Украине, удары «Гераней» зафиксированы по объектам ВСУ в Славянске, Доброполье и Краматорске. Также удары нанесены по Кривому Рогу, Сумской и Харьковской областям.
8:16 Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
8:05 Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области.
8:01 ?Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожены 5 украинских БПЛА самолетного типа: по два над территориями Курской и Ростовской областей и один над территорией Республики Крым.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1225-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.