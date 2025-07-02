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Над РФ перехвачены пять украинских ударных БПЛА. Военная операция, день 1225-й

Дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над территорией РФ, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что по два беспилотника сбили над Курской и Ростовской областями и один БПЛА — над Крымом. Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:51 Bloomberg: потеря Украиной контроля над воздушным пространством из-за нехватки средств ПВО и сокращения западных поставок будет грозить Киеву катастрофическим обвалом оборонительных линий.

9:34 Сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи за высказывания в поддержку атаки беспилотниками по резиденции президента России в Кремле, ему вменяется статья об оправдании терроризма.

9:26 Новое наступление российской армии в Днепропетровской области приведет к краху власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

9:11 Politico: Еврокомиссия 3 июля направит в Словакию делегацию, чтобы договориться с Братиславой о 18-м пакете антироссийских санкций.

9:01 Сотрудники УФСБ по Томской области выявили и пресекли деятельность местного жителя, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял спецслужбам Украины.

8:57 ⚡️Мария Захарова: у стран Запада нет контроля над поставками вооружения Киеву, это инициатива осуществляется только в рамках гибридной войны с Россией.

8:33 Канал «Операция Z» сообщает о ночной комбинированной атаке по целям на Украине, удары «Гераней» зафиксированы по объектам ВСУ в Славянске, Доброполье и Краматорске. Также удары нанесены по Кривому Рогу, Сумской и Харьковской областям.

8:16 Украинское командование при помощи резервов пытается вернуть утраченные позиции в Сумской области, о которых не доложили вышестоящему командованию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

8:05 Операторы FPV-дронов Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области.

8:01 ?Минобороны: за ночь средствами ПВО уничтожены 5 украинских БПЛА самолетного типа: по два над территориями Курской и Ростовской областей и один над территорией Республики Крым.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1225-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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