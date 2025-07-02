Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлински отпустили домой

О задержании Шыхлински стало известно вечером 1 июля 2025 года, о чем информировал азербайджанский Госкомитет по диаспоре. Шыхлински-младший пояснил, что его отец привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу против братьев Сафаровых, связанному с расследованием серии убийств и покушений в Екатеринбурге в период 2001—2011 годов. Отца и сына задержали на улице Сулимова; по словам Мутвалы Шыхлински, стекла их автомобиля были разбиты ломами, а самих силой повалили на землю.