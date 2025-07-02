Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлински отпустили домой

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински освободили после допроса в качестве свидетеля, сообщил его сын Мутвалы Шыхлински.
Согласно информации, предоставленной азербайджанскими средствами массовой информации, Юсиф Халилов, являющийся совладельцем крупного Алексеевского рынка в Воронеже и представителем диаспоры в этом регионе, также был освобожден и вернулся домой.
О задержании Шыхлински стало известно вечером 1 июля 2025 года, о чем информировал азербайджанский Госкомитет по диаспоре. Шыхлински-младший пояснил, что его отец привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу против братьев Сафаровых, связанному с расследованием серии убийств и покушений в Екатеринбурге в период 2001—2011 годов. Отца и сына задержали на улице Сулимова; по словам Мутвалы Шыхлински, стекла их автомобиля были разбиты ломами, а самих силой повалили на землю.
Аресты выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге произошли на прошлой неделе в рамках дела о заказных преступлениях. СК России указал, что один из задержанных скончался предположительно от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются. Баку провел собственную судмедэкспертизу после гибели Гусейна и Зияддина Сафаровых, заявив о смерти вследствие посттравматического шока. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное производство.
На этом фоне взаимоотношения Москвы и Баку приобрели напряженный характер. В Азербайджане были арестованы сотрудники российского «Sputnik Азербайджан», а также группа россиян, подозреваемых в причастности к наркотрафику.
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