«Французы снова сдались»: на Западе высмеяли Макрона после его разговора с Путиным

Пользователи разделились на три лагеря, обсуждая телефонный разговор Макрона с Путиным.
На Западе высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона после его телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В соцсетях появилось большое количество комментариев по поводу этого события. Некоторые из комментариев были комичными и высмеивали президента Франции. Самые интересные комментарии — в материале URA.RU.
Шутки над Макроном.
Пользователи соцсетей разделились на несколько сторон. Первые шутили над Президентом Франции.
«И вот французы снова сдались. Какой сюрприз», — написал пользователь NickHachey1.
«Говорил только Путин, а в конце Микрон просто сказал… ОК!» — пишет пользователь laquettemo.
«Во всяком для Макрона этот разговор прошел лучше, чем его последний разговор с собственной женой», — шутит пользователь CryssieGA. В комментариях он сделал отсылку на конфликт Макрона с его женой во время выхода из самолета.
Скажем «да» коммуникации.
Вторые были рады тому, что Макрон начал коммуницировать с Россией. По их словам, это лучше, чем просто молчать.
«Дипломатия всегда лучше молчания. Посмотрим, к чему это приведет, если приведет», — написал пользователь Tagesmonitor.
«Не уверен, мужество это или отчаяние, но то, что Макрон ответил на этот звонок, что-то значит. Никто другой в Европе не хочет этого разговора», — пишет пользователь TheWorldVoices.
«Радостно видеть, что Макрон вошел в коммуникацию. По крайней мере, 1 из 28 лидеров ЕС проделает определенную работу и выскажется», — написал StalwartSt.
Критики Макрона.
А третьи критиковали президента Франции. Иногда кратко и жестко, а иногда подробно и аргументировано.
«Клоун», — написал пользователь vypernest400. Сделал он это очень емко.
«Макрон подлизывается к тупому Западу. Хоть я и американец, но я его ненавижу. Он всю жизнь был русофобом», — поделился своей позицией пользователь Zak_Bagans890.
«Макрон осознает, что проблема не за пределами страны, а внутри Франции. Он буквально потерял много активов, поддержки, даже своего собственного народа, а также французскую культуру. Вероятно, войдет в историю как худший президент 21 века» — высказался пользователь BowTiedCat.