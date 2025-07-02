«Воин DV»: артиллерия поразила опорники и блиндажи ВСУ у Поддубного в ДНР

Российские артиллеристы нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам ВСУ в районе села Поддубное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Воин DV», опубликовавший кадры поражения объектов противника.
По информации источников канала, в результате ударов поражены три опорника и два блиндажа с украинскими военными.
Также сообщается о поражении в окрестностях Поддубного пикапа с боевиками ВСУ в ходе попытки ротации и группы украинских военнослужащих в одной из лесополос около села.
Напомним, накануне стало известно о прорыве российских войск в расположенные неподалеку от границы с Днепропетровской областью села Поддубное и Воскресенка.
В связи с продвижением ВС РФ в ВСУ выразили опасения, что в случае закрепления российских подразделений в Поддубном и Воскресенке у украинских военных на данном участке возникнут проблемы с обороной.