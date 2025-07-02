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«Воин DV»: артиллерия поразила опорники и блиндажи ВСУ у Поддубного в ДНР

По информации источников канала, под удар попал задействованный в ротации пикап противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские артиллеристы нанесли удары по опорным пунктам и блиндажам ВСУ в районе села Поддубное в ДНР, сообщает Telegram-канал «Воин DV», опубликовавший кадры поражения объектов противника.

По информации источников канала, в результате ударов поражены три опорника и два блиндажа с украинскими военными.

Также сообщается о поражении в окрестностях Поддубного пикапа с боевиками ВСУ в ходе попытки ротации и группы украинских военнослужащих в одной из лесополос около села.

Напомним, накануне стало известно о прорыве российских войск в расположенные неподалеку от границы с Днепропетровской областью села Поддубное и Воскресенка.

В связи с продвижением ВС РФ в ВСУ выразили опасения, что в случае закрепления российских подразделений в Поддубном и Воскресенке у украинских военных на данном участке возникнут проблемы с обороной.